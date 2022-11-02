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Происшествия

Смертельный медовый месяц. Сибирские молодожены отправились на Алтай и попали в страшное ДТП

Молодожены из Красноярского края отправили на медовый месяц в Республику Алтай. Однако по дороге попали в ДТП, в котором погиб один из супругов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Авария произошла 16 сентября 2022 года. Установлено, что 25-летний водитель за рулем Toyota Caldina на момент аварии ехал вблизи села Барлак Шебалинского района.

Он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson, за рулем которого был житель Алтайского края.

В результате аварии погибла супруга водителя. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый вину признал полностью.

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