Смертельное ДТП произошло на Алтае

В результате ДТП погибла женщина. Она была пассажиркой Honda.
На месте происшествия работали полицейские, медики, пожарные, сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай.
Была оказана психологическая поддержка участникам ДТП.
В Майминском районе рано утром 10 августа столкнулись Honda Fit и Toyota Sienta.
В результате ДТП погибла женщина. Она была пассажиркой Honda.
На месте происшествия работали полицейские, медики, пожарные, сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай.
Была оказана психологическая поддержка участникам ДТП.
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