Смертельное ДТП произошло на Алтае

В Майминском районе рано утром 10 августа столкнулись Honda Fit и Toyota Sienta.

УГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В результате ДТП погибла женщина. Она была пассажиркой Honda.

На месте происшествия работали полицейские, медики, пожарные, сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Была оказана психологическая поддержка участникам ДТП.

Ранее очередное жесткое ДТП с туристами произошло на Алтае.