Стали известны подробности ДТП в Чемальском районе, в котором микроавтобус столкнулся с "Ассенизатором". Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Напоминаем, что авария произошла 31 июля в 3 км от села Чемал.

Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов.

В машине находилось 20 человек, в том числе два ребенка. Семь человек, включая одного ребенка, пострадали. Им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставили особо пострадавших в больницу.

Одна пассажирка скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.