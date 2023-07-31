Стали известны подробности ДТП в Чемальском районе

Напоминаем, что авария произошла 31 июля в 3 км от села Чемал.
Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов.
В машине находилось 20 человек, в том числе два ребенка. Семь человек, включая одного ребенка, пострадали. Им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставили особо пострадавших в больницу.
Одна пассажирка скончалась в машине скорой помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.