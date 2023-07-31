Пассажирский микроавтобус врезался в "Ассенизатор" на Алтае - погиб человек

Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком «Ассенизатор» HINO в Чемальском районе. Есть пострадавшие, погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 10 часов в 3 км от села Чемал. Столкнулись грузовик «Ассенизатор» HINO с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП пострадало семь человек, в том числе один ребенок. Один человек скончался по пути в Чемальскую больницу. Всего в микроавтобусе ехали 20 пассажиров, из них двое детей.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части, полиции и скорой помощи.

Пострадавшим оказали первую медицинскую и психологическую помощь, помогли транспортировать людей до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто.

Ранее автомобиль влетел в дерево в Алтайском крае - водитель не справился с управлением. Пострадавшие оказались в тяжелом состоянии.