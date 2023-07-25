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Происшествия

Появились фото с места смертельного ДТП с туристами на Алтае

Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в ДТП туристам в Республике Алтай.

Перевернувшийся грузовик с туристами.
Перевернувшийся грузовик с туристами.
МЧС России

Напомним, группа отдыхающих, которые прибыли из Екатеринбурга, добиралась на Каракольские озера с помощью грузовика. Однако в горной труднодоступной местности автомобиль перевернулся.

Авария произошла 25 июля в 8:58.

На место происшествия выехали трое МЧС России из села Чемал. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. На данный момент все потерпевшие туристы были доставлены в больницу.

Всего травмы из-за аварии получили 11 из 16 человек, в числе которых шестеро детей. Один пассажир скончался.

Ранее стало известно, что турфирмы в Республике Алтай начали отменять поездки на Каракольские озера. Причина - случившееся ДТП.

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