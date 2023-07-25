На Алтае начали отменять поездки на Каракольские озера после ДТП с туристами

Турфирмы в Республике Алтай начали отменять поездки на Каракольские озера. Причиной тому стало ДТП, в котором опрокинулся грузовик с туристами. Об этом сообщает ngs.ru.

Так в турфирме «Ганеман» заявили, что в агентстве ждут решения МЧС о возможном запрете на проезд к озерам. Если маршрут все же закроют, то организаторы повезут туристов в другое место.

В похожей ситуации находится фирма «Каракол-Тур». Агентство отменило поездки к Каракольским озерам на ближайшие дни. При этом данная компания специализируется на поездках к данной локации.

Напоминаем, что авария произошла 25 июля 2023 года. Грузовик ГАЗ-66 «кунг» вез в кузове 15 пассажиров на Каракольские озера. Все люди были неорганизованными туристами.

Вдруг грузовик перевернулся недалеко от устья реки Тура в труднодоступном месте. СУСК начал проверку по факту ДТП.