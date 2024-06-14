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Происшествия

Смертельное ДТП произошло на Алтае

В Заринском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП

В 13:20 14 июня на шестом киллометре автодороги «Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод» водитель на Иж 27-175, при повороте налево не уступил дорогу Toyota Carina, за рулем которой находилась женщина, сообщает "Инцидент Барнаул".

В момент ДТП в иномарке находилось четыре пассажира. Водитель и пассажир-мужчина скончались на месте аварии до приезда скорой помощи, указывает краевая Госавтоинспекция.

Другие пассажиры госпитализированы.

Ведется разбирательство.

Ранее в Барнауле в результате ДТП на перекрестке перевернулся автомобиль.

ДТП случилось на перекрестке, где работает светофор. В происшествии никто не пострадал.

Также сообщалось, что на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло смертельное ДТП.

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