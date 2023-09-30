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Происшествия

Смертельное ночное ДТП произошло в Барнауле

Ночью 29 сентября водитель иномарки наехал на бордюр и скончался на месте, сообщает "В Курсе 22".

Ночное ДТП
Ночное ДТП
"В Курсе 22"

Водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и наехал на бордюр, после врезался в электрический столб.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее жесткое ДТП произошло под Бийском.

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