Смертельное ночное ДТП произошло в Барнауле

Водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и наехал на бордюр, после врезался в электрический столб.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ночью 29 сентября водитель иномарки наехал на бордюр и скончался на месте, сообщает "В Курсе 22".
Водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и наехал на бордюр, после врезался в электрический столб.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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