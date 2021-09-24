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Происшествия

Смерти и обморожения. Что известно о трагедии на Эльбрусе

23 сентября российские альпинисты, восходившие на Эльбрус, запросили помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. Что произошло и сколько человек удалось спасти из снежного плена — в материале altapress.ru.

Поиски туристов на Эльбрусе.
Поиски туристов на Эльбрусе.
07.mchs.gov.ru
1 С чего началось ЧП?

В катастрофическом походе на Эльбрус участвовали 20 человек: 16 из них — туристы, 4 — гиды. К 10 часам утра группа, несмотря на сильный ветер и низкую температуру воздуха, достигла плато.

Внезапно одной из девушек стало плохо и она с несколькими помощниками отправилась вниз, передает «ТАСС» со ссылкой на организатора похода Дениса Алимова.

Алимов передал слова мужчины, сопровождавшего альпинистку: «Через полчаса после начала спуска случилась буря, и девушке стало еще хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида».

Эльбрус.
Эльбрус.
07.mchs.gov.ru

Через 3 часа ожидания остальной группы гид связался с лагерем и начал спуск самостоятельно. Добравшись до ратрака, он связался с МЧС.

2 Что произошло с остальными участниками группы?

Алимов подчеркнул, что во время спуска один из альпинистов сломал ногу. Это стало «фатальной причиной» дальнейшей трагедии.

Денис Алимов,
организатор похода на Эльбрус:

Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу. Он сказал, что, когда при спуске пришлось заново провешивать перила, видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода: на тех, кто идет быстрее, и тех, кто медленнее.

3 Сколько человек пострадали?
Зима, мороз, метель.
Зима, мороз, метель.
СС0

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию на высоте 5,4 метра. Как сообщают РИА «Новости» в ней задействовали 69 человек и 16 единиц техники.

Погибли 5 человек. Среди них:

  • Жигулина А. (Тольятти);
  • Макарова А. (Якутск);
  • Нестерова Е. (Петербург);
  • Борисов В. (Тюмень);
  • Гальчук И. (Екатеринбург).
Поиски туристов на Эльбрусе.
Поиски туристов на Эльбрусе.
07.mchs.gov.ru

По данным «РЕН ТВ», 11 пострадавших на машинах медицины катастроф доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. У пациентов диагностировали сильнейшие обморожения конечностей.

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