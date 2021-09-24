Смерти и обморожения. Что известно о трагедии на Эльбрусе

1 С чего началось ЧП?

В катастрофическом походе на Эльбрус участвовали 20 человек: 16 из них — туристы, 4 — гиды. К 10 часам утра группа, несмотря на сильный ветер и низкую температуру воздуха, достигла плато.

Внезапно одной из девушек стало плохо и она с несколькими помощниками отправилась вниз, передает «ТАСС» со ссылкой на организатора похода Дениса Алимова.

Алимов передал слова мужчины, сопровождавшего альпинистку: «Через полчаса после начала спуска случилась буря, и девушке стало еще хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида».

Эльбрус. 07.mchs.gov.ru

Через 3 часа ожидания остальной группы гид связался с лагерем и начал спуск самостоятельно. Добравшись до ратрака, он связался с МЧС.