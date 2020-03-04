Смертоносный торнадо унес жизни 25 человек

Торнадо обрушился на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек, сообщает телеканал NBC.

После стихии в штате объявлено чрезвычайное положение.

В Теннесси множество пострадавших и пропавших без вести, пишет РБК.

Торнадо повлекло обрушение 45 зданий и повредило еще несколько десятков. Без света оставались более 50 тыс. человек.

More devastating sights. This is Fourth Ave N in #Germantown. Windows completely blown out. Water dripping down the side of this building. Video to follow. @WSMV pic.twitter.com/2Jm8oeGxFT — Ryan Breslin (@RyBrez) March 3, 2020

Нынешний торнадо стал самым смертоносным в США. Предыдущий «рекорд» принадлежит прошлогоднему торнадо в Алабаме, когда там погибли 23 человека. Более 150 человек обратились за медицинской помощью.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнованиям семьям погибших и пострадавшим и заявил, что планирует посетить Теннесси в ближайшее время.

Ранее «Охотник за торнадо» Джордан Каррутерс опубликовал пугающий ролик, снятый недалеко от города Фоллетт (штат Техас, США).

Начавшаяся там гроза за считанные минуты превратилась в апокалиптическую бурю с несколькими смерчами. Трудно поверить, но ролик снят в светлое время суток — тучи моментально превратили день в ночь.