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Происшествия

Смертоносный торнадо унес жизни 25 человек

Торнадо обрушился на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек, сообщает телеканал NBC.

Торнадо
Торнадо
скриншот с YouTube

После стихии в штате объявлено чрезвычайное положение.

В Теннесси множество пострадавших и пропавших без вести, пишет РБК.

Торнадо повлекло обрушение 45 зданий и повредило еще несколько десятков. Без света оставались более 50 тыс. человек.

Нынешний торнадо стал самым смертоносным в США. Предыдущий «рекорд» принадлежит прошлогоднему торнадо в Алабаме, когда там погибли 23 человека. Более 150 человек обратились за медицинской помощью.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнованиям семьям погибших и пострадавшим и заявил, что планирует посетить Теннесси в ближайшее время.

Ранее «Охотник за торнадо» Джордан Каррутерс опубликовал пугающий ролик, снятый недалеко от города Фоллетт (штат Техас, США).

Начавшаяся там гроза за считанные минуты превратилась в апокалиптическую бурю с несколькими смерчами. Трудно поверить, но ролик снят в светлое время суток — тучи моментально превратили день в ночь.

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