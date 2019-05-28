Опубликовано ужасающее видео, как в мгновенье день стал ночью из-за торнадо

Начавшаяся там гроза за считанные минуты превратилась в апокалиптическую бурю с несколькими смерчами.
Трудно поверить, но ролик снят в светлое время суток — тучи моментально превратили день в ночь, пишет mail.ru.
Ворот над Барнаулом
23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.