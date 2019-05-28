Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Опубликовано ужасающее видео, как в мгновенье день стал ночью из-за торнадо

«Охотник за торнадо» Джордан Каррутерс опубликовал пугающий ролик, снятый в мае недалеко от города Фоллетт (штат Техас, США).

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
instagram.com/denis_vladimirovich22

Начавшаяся там гроза за считанные минуты превратилась в апокалиптическую бурю с несколькими смерчами.

Трудно поверить, но ролик снят в светлое время суток — тучи моментально превратили день в ночь, пишет mail.ru.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость