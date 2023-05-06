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Происшествия

СМИ: автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
altkprf.ru

Водитель автомобиля погиб. Сам писатель находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Для транспортировки Прилепина запросили медицинский вертолет. Его госпитализируют в Нижний Новгород.

По информации источника, у него травмированы ноги.

СМИ сообщают разные версии того, где было спрятано взрывное устройство. ТАСС сообщает, что оно было прикреплено под днищем автомобиля. Lenta.ru передает, что взрывчатка находилась под капотом.

По информации источника, на месте взрыва образовалась воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 м.

Ранее писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО.

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