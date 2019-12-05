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Происшествия

СМИ: экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин скрылся с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин помял чужую машину и уехал, но написал хозяину авто смс, пишет издание Baza. По закону, это считается оставлением места ДТП.

Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле.
Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле.
Евгения Родочинская

По данным издания, вечером 18 ноября Смертин выезжал из двора и задел машину своего соседа. Дожидаться владельца авто футболист не стал, но написал смс, пообещав все компенсировать.

Поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах. Автосервис выставил счёт на 300 000 рублей, уверяет издание.

Момент столкновения.
Момент столкновения.
Скриншот видео телеграм-канала Baza

Видео с аварией изучают в ГИБДД. Смертина могут отправить под арест на 15 суток или лишить прав на полтора года.

Ранее суд лишил водительских прав Николая Герасименко, депутата Госдумы РФ от Алтайского края. Решение вынесено после того, как летом 2019 года автомобиль Lexus, которым управлял депутат, столкнулся с мотоциклистом

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