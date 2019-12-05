СМИ: экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин скрылся с места ДТП

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин помял чужую машину и уехал, но написал хозяину авто смс, пишет издание Baza . По закону, это считается оставлением места ДТП.

По данным издания, вечером 18 ноября Смертин выезжал из двора и задел машину своего соседа. Дожидаться владельца авто футболист не стал, но написал смс, пообещав все компенсировать.

Поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах. Автосервис выставил счёт на 300 000 рублей, уверяет издание.

Момент столкновения. Скриншот видео телеграм-канала Baza

Видео с аварией изучают в ГИБДД. Смертина могут отправить под арест на 15 суток или лишить прав на полтора года.

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