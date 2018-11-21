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СМИ: служившего в Сирии генерала обвиняют в похищении 6 млн госсредств

Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ».

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Генерал-лейтенант, занимающий сейчас должность замначальника Военной академии Генштаба, обвиняется в том, что за три года похитил 6 млн рублей при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле в отношении неустановленных лиц. Первым и пока единственным его фигурантом 57-летний замначальника Военной академии Генштаба Сергей Чварков стал недавно — до этого он проходил по делу в качестве свидетеля, пишет bfm.ru.

На днях Чваркова вызвали на очередной допрос, по окончании которого предъявили обвинение. По окончании следственных действий Чваркова отпустили домой, обязав на следующий день явиться в суд для избрания относительно новой меры пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ).

Фактически генерал находится под домашним арестом, в рамках которого ему разрешили прогулки по три часа утром и вечером, отмечает издание.

Следствие располагает показаниями нескольких свидетелей, которые заявили, что передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги». Эту информацию подтвердил адвокат обвиняемого Павел Лапшов.

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