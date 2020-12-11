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Происшествия

Начальника отдела полиции в Алтайском крае поймали с героином и «кислотой»

Начальника отдела полиции «Залесовский» Валерия Волкова задержали с 430 г героина и 70 г «кислоты», пишет «Политсибру» со ссылкой на источник в районе. В полиции подтвердили задержание сотрудника.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Отделение полиции по Залесовскому району входит в состав МО МВД России «Заринский». Утверждается, что Волков проживал в Заринске, а в Залесово приезжал на работу.

Обыски прошли в том числе в рабочем кабинете полисмена в Залесово, сообщает издание.

Полицейскому могут инкриминировать сразу два состава преступления по статье 228 УК РФ.

В краевом ГУ МВД подтвердили задержание полицейского.

«По подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник одного из отделов полиции Алтайского края», — сказано в сообщении.

Проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского, его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к установленной законом ответственности, а руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, добавили в МВД.

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