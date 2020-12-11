Начальника отдела полиции в Алтайском крае поймали с героином и «кислотой»

Отделение полиции по Залесовскому району входит в состав МО МВД России «Заринский». Утверждается, что Волков проживал в Заринске, а в Залесово приезжал на работу.
Обыски прошли в том числе в рабочем кабинете полисмена в Залесово, сообщает издание.
Полицейскому могут инкриминировать сразу два состава преступления по статье 228 УК РФ.
В краевом ГУ МВД подтвердили задержание полицейского.
«По подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник одного из отделов полиции Алтайского края», — сказано в сообщении.
Проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского, его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к установленной законом ответственности, а руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, добавили в МВД.