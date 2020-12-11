Появилось видео ареста «героинового полицейского», смотрящего за районом Алтайского края

В Алтайском крае под стражу заключили начальника отдела полиции по Залесовскому району, сообщает региональный СК.

Напомним, начальник отдела полиции пытался сбыть в Заринске 430 граммов героина и 70 граммов «кислоты».

«Довести преступный умысел до конца не удалось в связи с тем, что был задержан сотрудниками собственной безопасности и ФСБ», — рассказали в ведомстве.



Возбудили уголовное дело по факту «покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

Полицейского отправили под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее в Алтайском крае подполковника полиции осудили за симбиоз с банкиром, лишили звания и оштрафовали.