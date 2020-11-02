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Жизнь

Подполковника осудили за симбиоз с банкиром на Алтае, лишили звания и оштрафовали

В Алтайском крае бывшего высокопоставленного сотрудника полиции осудили на 6 лет за покрывательство бизнесмена, которого тоже осудили, сообщает региональная прокуратура.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Осужденные взаимовыгодно сотрудничали в Бийске — бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД и его товарищ из среды предпринимателей.

«С мая 2016 по март 2018 года в отдел противодействия коррупции из налогового органа неоднократно поступала информация о незаконной банковской деятельности ряда юрлиц, используемых вторым подсудимым. По прямым указаниям полицейского его подчиненные не проводили проверки», — рассказали в ведомстве суть симбиоза.

Также товарищи занимались обналичиванием денег путем создания фиктивного документа оборота через подконтрольные компании — получили более 3,6 млн рублей.

В итоге суд на 6 лет отправил антикоррупционера в колонию общего режима за «превышение должностных полномочий». Также лишили звания «подполковник полиции».

Бизнесмена осудили на 4 года за «незаконную банковскую деятельность». Кроме того, каждого оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае судили экс-полицейских за незаконную банковскую деятельность на 520 млн рублей.

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