Подполковника осудили за симбиоз с банкиром на Алтае, лишили звания и оштрафовали

Осужденные взаимовыгодно сотрудничали в Бийске — бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД и его товарищ из среды предпринимателей.
«С мая 2016 по март 2018 года в отдел противодействия коррупции из налогового органа неоднократно поступала информация о незаконной банковской деятельности ряда юрлиц, используемых вторым подсудимым. По прямым указаниям полицейского его подчиненные не проводили проверки», — рассказали в ведомстве суть симбиоза.
Также товарищи занимались обналичиванием денег путем создания фиктивного документа оборота через подконтрольные компании — получили более 3,6 млн рублей.
В итоге суд на 6 лет отправил антикоррупционера в колонию общего режима за «превышение должностных полномочий». Также лишили звания «подполковник полиции».
Бизнесмена осудили на 4 года за «незаконную банковскую деятельность». Кроме того, каждого оштрафовали на 800 тыс. рублей.
Ранее в Алтайском крае судили экс-полицейских за незаконную банковскую деятельность на 520 млн рублей.