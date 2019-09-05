Экс-полисменов на Алтае судят за незаконную банковскую деятельность на 520 млн рублей

В Барнауле завершили расследование в отношении участников преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в 2014 году барнаульский предприниматель разработал план незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории края преступную группу из пяти человек, в которую входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 2014 по 2016 годы участники группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денег, переводов по поручению юрлиц, по банковским счетам с последующим обналичиванием. За эти услуги они получали вознаграждение в размере от 3% до 7% от привлеченной суммы.

Всего за эти годы участники преступной группы на подконтрольные расчетные счета привлекли более 520 млн рублей клиентов. Их доход составил более 25 млн рублей.

В отношении предпринимателя — организатора группы — после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесли обвинительный приговор. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскали в доход государства сумму преступного дохода.

Деньги. СС0

Остальные участники преступной группы своей вины не признали. Заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На имущество обвиняемых также наложили арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.