СМИ: пьяный Рома Зверь устроил драку в российском заведении

Российский певец Рома Зверь устроил драку в одном из заведений Самары, куда он прибыл с концертом. Об этом сообщает StarHit.

Очевидцы сообщают, что 45-летний музыкант выпивал в местном заведении Самары. Между ним и неизвестным мужчиной начался конфликт.

Рома Зверь попытался кинуться на посетителя, а затем начал кидаться стульями и выкрикивать ругательства. Музыканта пришлось удерживать, чтобы он не устроил драку.

При этом представители звезды опровергают данное сообщение. Они заявляют, что Зверь не устраивал никакого "дебоша".

"Выпил молодой человек, как и любой мужчина. Даже матом никого не послал», - заявили они.

Рома Зверь прибыл в Самару 24 мая, чтобы 25 мая выступить с концертом.

Ранее бывшего члена жюри "Танцы со звездами" Максима Кожевникова избили в Москве.