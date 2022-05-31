СМИ рассказали о судьбе девочек, пострадавших в прошлом году на батуте в Барнауле

СМИ встретились с мамой одной из пострадавших девочек, чтобы узнать о состоянии ребенка и о ходе дела.
«Брать дочь на встречу с нами Марина Кургина не стала: девочка сейчас мало играет на площадке, быстро утомляется. Открытая черепно-мозговая травма, переломы таза, ушибы лёгких — далеко не все диагнозы, с которыми ребёнок год назад попал в реанимацию. Взлетевший батут выбросил 4-летнюю Вику на трамвайные пути», — пишут СМИ.
Пока что ребенок находится на инвалидности, но родители надеются, что ее скоро снимут.
Сообщается, что расследование дела в отношении владелицы батута завершено — Следственный комитет скоро передаст его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Адвокат предпринимательницы не согласен с определением дела как «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — по мнению защиты, батут «запарусил» от «сдвига ветра».
Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район». Батут внезапно взлетел в воздух и выкинул двух девочек на трамвайные пути. При падении малышки получили тяжелые травмы.
Помимо уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) также возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) надзорных органов при эксплуатации аттракциона.