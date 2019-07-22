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Происшествия

СМИ рассказали, сколько млрд рублей пытались снять мошенники со счетов россиян

В первой половине 2019 года мошенники пытались украсть со счетов в крупнейших российских банках свыше 24 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Деньги.
Деньги.
СС0

В Сбербанке было предотвращено хищение 18 млрд рублей, в ВТБ — 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке — по меньшей мере 700 млн рублей, в Почта Банке — 135 млн рублей, а в МКБ — 10 млн рублей.

В Центробанке РФ не стали комментировать эти сведения. По данным самого регулятора, в прошлом году действия злоумышленников стали причиной незаконного списания 1,4 млрд рублей со счетов российских граждан. Это на 44% больше, чем в 2017 году, пишет polit.ru.

В банках пояснили, что усилия мошенников лишь в 3−4% случаев заканчиваются хищением средств.

По словам главы аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, в последнее время увеличилось количество попыток украсть деньги с банковских счетов граждан — и, соответственно, растет объем предотвращенных мошеннических списаний.

Ранее сообщалось, что Центробанк разрабатывает памятку для борьбы с мошенниками. Уже создана рабочая группа из представителей розничных банков для подготовки соответствующих материалов.

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