СМИ: силовики до смерти забили посетителя ресторана в Тюмени. Видео изъяли и тишина

Житель Тюмени Николай Нечаев, который умер в ресторане после избиения, попался под горячую руку сотрудников ФСБ, сообщает 72.RU со ссылкой на несколько своих источников.

Инцидент произошел в ресторане Platinum ночью 15 ноября. Мужчину убили на глазах его жены.

«Оказалось, что участники драки, нанесшие фатальные травмы, — это сотрудники ФСБ. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников. Двое мужчин, чьи имена фигурируют в уголовном деле: 34-летний подполковник и 39-летний майор», — отмечает издание.

Примечательно, что по факту смерти Нечаева возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Но как же так? Они его били толпой, видели, что из носа и рта бежит кровь! <…> Они били моего мужа, как профессионалы, — четко в голову. Били, чтобы вырубить. Мы кричали, пытались остановить их, но никто не помог» — рассказала супруга погибшего.

ФСБ. СС0

Родные мужчины отметили, что конфликт начался из-за пустяка: перед уходом из ресторана мужчина решил посетить туалет и дернул за ручку двери, за которой оказался мужчина, начавший драку.

«Муж не ожидал, упал, его продолжали бить. На минутку он пришел в себя и спросил того посетителя: „За что ты меня ударил?“ А потом, кажется, потерял сознание», — рассказала супруга.

До приезда скорой помощи мужчину пытались спасти: его реанимировал гость ресторана. Но травмы оказались слишком серьезными — умер в ресторане.

У второй стороны, по данным источников издания, совсем другая версия, но она неизвестна даже спустя две недели после инцидента. Возможно, мужчина «сам упал на пол».

Сейчас военные следователи устанавливают, что в итоге произошло в ресторане и из-за чего началась драка.

Ресторан. СС0

Администратор заведения рассказала изданию, что именно она вызывала полицию. Гостей, которые сейчас фигурируют в уголовном деле, раньше она никогда не видела.

«Все банкеты в тот вечер были по предзаказу. Людей, участвовавших в драке, я не видела до этого. В основном гости — семейные люди, даже с детьми были. Но к середине вечера некоторые уже выпили, мне лично приходилось дважды вызывать охрану, чтобы решить небольшие конфликтные ситуации. Что случилось между погибшим мужчиной и теми гостями, не знаю, все произошло слишком быстро», — рассказала она.

При этом, добавила она, погибшего не били толпой — наносил удары «только один человек».

Сотрудница ресторана также сообщила, что все произошедшее попало на камеру наблюдения. Однако записи сразу же изъяли.

Ранее в Новосибирске сотрудник Росгвардии, избивший непонравившегося ему прохожего, получил условный срок, хотя грозило до 7 лет лишения свободы.