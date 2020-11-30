Условный срок получил росгвардеец, избивший сибиряка в День жертв незаконного задержания

Напомним, инцидент произошел 30 августа 2019 года в частном секторе Новосибирска. Гвардейца обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия».
«Страж порядка получил 3 года условно с двухлетним испытательным сроком», — рассказал помощник прокурора Октябрьского района города Артем Булгаков.
Примечательно, что по уголовной статье росгвардейцу грозило до 7 лет лишения свободы.
Избиение, за которое судили борца за общественную безопасность, попало в объектив видеокамеры, установленной на одном из жилых домов.
Сотрудник нацгвардии из патрульного «уазика» увидел проходящего по дороге мужчину, приказал ему остановиться и доложить, куда тот идет.
«Правоохранитель не представился и не объяснил причины для остановки. Мужчина направился своим маршрутом», — говорится в деле.
Тогда росгвардеец накинулся на мужчину, ударил в лицо, схватил за шею и повалил на землю.
История получила большой общественный резонанс — после того, как видео опубликовали в соцсетях.
Гвардеец вину отрицал. По его словам, прохожий был похож на мужчину, ориентировку на которого силовики получили ранее.
В новосибирском управлении Росгвардии заявили, что в случае установления вины сотрудника его уволят «по дискредитирующим обстоятельствам».
Ранее СМИ рассказали, почему полицейский из Новосибирска убил любимого трансгендера Николая.
30 августа отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, в том числе и в России. Под определение «вынужденного исчезновения», согласно конвенции, попадают также случаи незаконного ареста и задержания (любое лишение свободы без юридических оснований) представителями власти или лицом (лицами), действующими по их указанию, с их ведома и так далее.