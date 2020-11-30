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Жизнь

Условный срок получил росгвардеец, избивший сибиряка в День жертв незаконного задержания

В Новосибирске сотрудник Росгвардии получил условный срок за избиение прохожего, который шел по своим делам и не понравился силовику, пишет «Коммерсант».

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

Напомним, инцидент произошел 30 августа 2019 года в частном секторе Новосибирска. Гвардейца обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия».

«Страж порядка получил 3 года условно с двухлетним испытательным сроком», — рассказал помощник прокурора Октябрьского района города Артем Булгаков.

Примечательно, что по уголовной статье росгвардейцу грозило до 7 лет лишения свободы.

Избиение, за которое судили борца за общественную безопасность, попало в объектив видеокамеры, установленной на одном из жилых домов.

Сотрудник нацгвардии из патрульного «уазика» увидел проходящего по дороге мужчину, приказал ему остановиться и доложить, куда тот идет.

«Правоохранитель не представился и не объяснил причины для остановки. Мужчина направился своим маршрутом», — говорится в деле.

Тогда росгвардеец накинулся на мужчину, ударил в лицо, схватил за шею и повалил на землю.

История получила большой общественный резонанс — после того, как видео опубликовали в соцсетях.

Гвардеец вину отрицал. По его словам, прохожий был похож на мужчину, ориентировку на которого силовики получили ранее.

В новосибирском управлении Росгвардии заявили, что в случае установления вины сотрудника его уволят «по дискредитирующим обстоятельствам».

Ранее СМИ рассказали, почему полицейский из Новосибирска убил любимого трансгендера Николая.

30 августа отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, в том числе и в России. Под определение «вынужденного исчезновения», согласно конвенции, попадают также случаи незаконного ареста и задержания (любое лишение свободы без юридических оснований) представителями власти или лицом (лицами), действующими по их указанию, с их ведома и так далее.

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