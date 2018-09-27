СМИ сообщают подробности смерти офицера полиции в алтайском селе

Смерть оперуполномоченного уголовного розыска Максима Кудинова из села Шипуново может быть связано преследованием его бывшего руководителя. Как сообщает РИА «Новости», погибший проходил свидетелем по делу заместителя начальника районной полиции по оперативной работе Сергея Воронова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Местные жители утверждают: рядом с телом обнаружили предсмертную записку, где погибший указал, что «не хочет отбывать наказание за преступления, которые не совершал».

По информации агентства, за несколько дней до трагедии Максим ездил на допрос в региональное следственное управление СКР в Барнаул. Кудинова вызывали как свидетеля, допрос был связан с деятельностью его бывшего руководителя.

Сергей Воронов был задержан прошлой осенью оперативниками ФСБ. Спустя полгода следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Речь шла о преступлении, совершенном еще в 2016-м.

Анонимный источник рассказал РИА Новости, что Воронов раньше работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а года два-три назад его назначили замначальника полиции в Шипуново. У него остались адреса и контакты многих барыг, их поставщиков и наркоманов. Чтобы повысить раскрываемость и заработать звездочки на погоны, он стал подбрасывать людям наркотики.

В следственном комитете утверждают, погибший Максим Кудинов не имел процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого, а вызывался в качестве свидетеля. На допросе присутствовал его адвокат. Также через эту процедуру проходили другие бывшие подчиненные Воронова.



Напомним, тело Кудинова нашли вечером 24 сентября во дворе одного из домов села Шипуново.