СМИ сообщают подробности смерти офицера полиции в алтайском селе

По информации агентства, за несколько дней до трагедии Максим ездил на допрос в региональное следственное управление СКР в Барнаул. Кудинова вызывали как свидетеля, допрос был связан с деятельностью его бывшего руководителя.
Сергей Воронов был задержан прошлой осенью оперативниками ФСБ. Спустя полгода следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Речь шла о преступлении, совершенном еще в 2016-м.
Анонимный источник рассказал РИА Новости, что Воронов раньше работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а года два-три назад его назначили замначальника полиции в Шипуново. У него остались адреса и контакты многих барыг, их поставщиков и наркоманов. Чтобы повысить раскрываемость и заработать звездочки на погоны, он стал подбрасывать людям наркотики.
В следственном комитете утверждают, погибший Максим Кудинов не имел процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого, а вызывался в качестве свидетеля. На допросе присутствовал его адвокат. Также через эту процедуру проходили другие бывшие подчиненные Воронова.
Напомним, тело Кудинова нашли вечером 24 сентября во дворе одного из домов села Шипуново.