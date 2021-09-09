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СМИ сообщили о вероятном уголовном деле против охранников и помощников погибшего главы МЧС

В отношении охранников и помощников погибшего накануне главы МЧС Евгения Зиничева может быть возбуждено уголовное дело по статье о халатности, пишет «Коммерсантъ».

Евгений Зиничев в Республике Алтай.
Евгений Зиничев в Республике Алтай.
altai-republic.ru.

После гибели министра Следственный комитет начал доследственную проверку. По ее итогам и будет приниматься решение — возбуждать или не возбуждать дело.

По данным издания, если будет проводиться полноценное расследование, то только центральным аппаратом СК.

Но до этого еще очень далеко: следователям только предстоит побывать на месте трагедии и опросить очевидцев.

Близкий к следствию источник подчеркнул также, что от подобного разбирательства не стоит ожидать публичных результатов.

Евгений Зиничев в Алтайском крае.
Евгений Зиничев в Алтайском крае.
altairegion22.ru.

Что произошло

55-летний Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. По официальной версии, он разбился о камни, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который случайно упал в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон в Путоранском заповеднике, где расположена Земля водопадов, пишет «Росбалт».

Мельник и Зиничев с сопровождающими прилетели в заповедник, чтобы выбрать места для съемок документалки об Арктике и Севморпути. По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон.

Поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду, Зиничев кинулся за ним, но ударился головой о каменный выступ. Оба умерли в вертолете по пути в госпиталь.

И. о. главы МЧС стал первый заместитель Евгения Зиничева Александр Чуприян.

Александр Чуприян.
Александр Чуприян.
vk.com/mchs__russia

Другая версия

Накануне в СМИ появилась отличная от официальной версия событий, как пишет Znak.com, иную картину произошедшего представили журналисты Readovka. По их мнению, не Зиничев пытался спасти поскользнувшегося кинорежиссера Александра Мельника, а наоборот: якобы министр поскользнулся, подойдя к краю водопада, а сама поездка «носила туристический характер».

Герой России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает пресс-служба Кремля.

Зиничев удостоен Звезды Героя «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

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