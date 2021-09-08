Стало известно, кто возглавит МЧС после трагической гибели Зиничева

Временно исполнять обязанности главы МЧС России после гибели Евгения Зиничева будет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник.

«Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна», — сказал собеседник.

Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян назначен заместителем главы МЧС с 13 ноября 2006 года, с 4 июня 2018 года — первый заместитель.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, дважды — Почетной грамотой правительства РФ, ведомственными наградами.

Напомним, Зиничев погиб 8 сентября на 56-м году жизни. Министр попытался спасти оператора во время ведомственной съемки.

Оператор тоже погиб — это 63-летний Александр Мельник — кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он прибыл туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, пишет ТАСС.