СМИ: свидетели по делу экс-чиновника Алексея Белобородова отказываются от показаний

Практически ни один из свидетелей не подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования дела Алексея Белобородова, бывшего управделами правительства края. Об этом сообщил один из адвокатов экс-чиновника Олег Горохов сайту Толк, комментируя очередное судебное заседание по делу.

Сейчас в деле Алексея Белобородова стадия допроса свидетелей. По словам Олега Горохова, свидетели пояснили суду, что сведения, изложенные в протоколах допросов, стали известны им со слов сотрудника следкома или материалов уголовного дела либо основаны на предположениях.

При этом ряд свидетелей заявили о прямом давлении на них следователем и введении их в заблуждение относительно проводимых процессуальных действий. Один из свидетелей предоставил аудиозапись своего допроса, подтверждающую, что допрос по факту не проводился. Текст протокола был изготовлен следователем, который впоследствии путем оказания психологического давления и прямого обмана заставил свидетеля его подписать, утверждает адвокат.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

О том, что показаний не давал, 10 июля на суде заявил и другой свидетель обвинения после оглашения текста его допроса, в ходе которого он дал показания против Алексея Белобородова.

Выступил на суде и бывший зам Белобородова. Он рассказал, что был отстранен руководителем от контроля за производством работ на объекте по адресу: Чкалова, 230.

Однако адвокат пояснил, что в ходе изучения документов и предъявления их этому свидетелю было достоверно установлено, что он не только был назначен ответственным за исполнение государственных контрактов, но и активно вел всю работу по контролю и исполнению всех строительных работ.

Алексея Белобородова арестовали в августе 2018 года. Сейчас бывший высокопоставленный чиновник правительства края обвиняется в получении взятки и растрате.