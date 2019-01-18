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СМИ: террористы взяли на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

Организация ссылается на материал в еженедельной газете террористов Al Naba. Подробной информации о теракте в тексте нет. В статье говорится о том, что боевики долго молчали, так как опасались за безопасность устроивших взрыв.

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.

Следствие неоднократно опровергало версии теракта. Предварительной причиной случившегося называют взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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