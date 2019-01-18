СМИ: террористы взяли на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Организация ссылается на материал в еженедельной газете террористов Al Naba. Подробной информации о теракте в тексте нет. В статье говорится о том, что боевики долго молчали, так как опасались за безопасность устроивших взрыв.
Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.
Следствие неоднократно опровергало версии теракта. Предварительной причиной случившегося называют взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).