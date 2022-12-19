19 декабря
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Происшествия

СМИ: уголовное дело о мошенничестве в одном из крупных банков возбудили в Алтайском крае

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в подконтрольном алтайскому правительству Сибсоцбанке, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

По имеющейся информации, речь идет о хищении около 7,4 млн рублей. ИА «Банкфакс» направило запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю, чтобы подтвердить это, но ответа пока нет.

По информации СМИ, что банковские служащие могли предлагать помощь с оплатой кредитов. Клиенты должны были вносить наличные в кассу Сибсоцбанка.

Участники схемы якобы предоставляли клиентам реквизиты своих банковских карт, чтобы те переводили на них деньги, а менеджеры впоследствии снимали их и совершали необходимую оплату по основному долгу и процентам.

По версии источников издания, работники банка могли оплачивать только проценты, а остальными деньгами распоряжались по собственному усмотрению.

Кроме того, при выдаче кредитов топ-менеджеры предположительно могли подделывать документы, в том числе для справок 2-НДФЛ и данные проверок ФССП и Бюро кредитных историй.

Ранее мошенники придумали новую схему, чтобы нажиться на родственниках участников СВО.

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