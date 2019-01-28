СМИ: в Барнауле задержали телефонного «террориста», угрожавшего расстрелять учеников

Полиция задержала в Барнауле мужчину, угрожавшего расстрелять учеников лицея № 122, сообщило информагенство REGNUM со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах. 28 января мужчина сам позвонил в полицию, высказал претензии к ее работе и пообещал расправиться со школьниками.

Оперативники прибыли в школу и предприняли все необходимые меры предосторожности. Директор лицея № 122 Геннадий Гаврин пояснил корреспонденту информагентства, что паники в школе не было, а телефонная угроза не подтвердилась.

«Когда к нам поступила информация, учащиеся находились на последнем, шестом уроке и уже покинули учебное заведение», — отметил директор лицея.

Директор полагает, что волна телефонного терроризма в России была запущена злоумышленниками целенаправленно — чтобы создать в регионах панику и нервозность, и это точно не детская шалость.

Что касается звонившего в полицию мужчину, то им оказался 35-летний житель Барнаула. Задержали его в одном из питейных заведений Индустриального района в нетрезвом состоянии. Информагентство предположило, что на «терроризм» его подвигли новости о «минировании» барнаульских учебных заведений.

Фото письма о заминировании , поступившего на электронную почту. ВК , «Инцидент Барнаул».

В Барнауле утром 28 января на электронные адреса 29 школ и 11 административных зданий города поступили сообщения о минировании. Эвакуацию проводили в 18 городских школах.