Участковый покончил с собой после исчезновения 8-летней дочери в море

Восьмилетнюю дочь полицейского в середине июня 2022 года унесло в открытое море во время купания на надувном матрасе в крымском поселке Мирный.
Ее тело так и не нашли.
Отец ходил к психологу, чтобы оправиться шока и потери ребенка. На службе его поставили на учет как нуждающегося в повышенном психо-педагогическом внимании. 27 июля 2023 года полицейского сняли с учета. Посчитали, что он пришел в себя.
Однако через неделю он покончил с собой. Его тело обнаружили в служебной машине.
Ранее при сильном течении алтайской реки утонул 13-летний мальчик.