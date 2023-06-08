Непорочное зачатие: внезапно выяснилось, что у крокодилов есть способность к бесполому размножению

Сотрудники зоопарка в Коста-Рике долго наблюдали за одинокой рептилией. Самка жила без партнера. И тут 18-летняя самка крокодила отложила 14 яиц в зоопарке.
Половина из всей выкладки выглядела обычно, одно развивалось в инкубаторе. Зародыш сформировался полноценно, но не появился на свет, указывает LIFE. Исследователи назвали эмбрион продуктом непорочного зачатия — там был только генетический материал матери.
Между тем способность к партеногенезу есть у других животных, но у крокодилов ее обнаружили впервые.
А вот в природе такие зародыши крокодилов могут развиваться и вылупляться, вырастая в гигантских рептилий.
Ранее несколько человек увидели крокодила и утонули. ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму.
В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную.
Однако их унесло течением реки. Из 17 паломников остались живыми 9 человек. Пока что найдены тела троих.
Ранее крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям. А огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. А мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.
Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.
Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.