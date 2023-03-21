Несколько человек увидели гигантского крокодила и утонули

Восемь паломников погибли после того, как запаниковали при виде крокодила.

ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму, пишет Lenta.ru.

В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную.

Однако их унесло течением реки. Из 17 паломников остались живыми 9 человек. Пока что найдены тела троих.

Ранее крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям. А огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. А мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.