3 декабря
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Происшествия

Внезапно огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика

Житель одной из малазийских деревень отправился на рыбалку с годовалым сыном.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Мужчина решил причалить к берегу и стал привязывать лодку, в которой в это время сидел малыш, сообщает РЕН ТВ.

Внезапно к мальчику подплыл трехметровый крокодил, схватил ребенка и утащил под воду.

Отец попытался спасти сына, но не смог. Крокодил еще несколько раз выплывал на поверхность с ребенком в зубах, после чего исчез.

Тело мальчика не могут найти до сих пор, пишет Газета.Ru.

Ранее мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.

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