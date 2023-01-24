Крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям

Это случилось в Индонезии.
Четырехлетний мальчик играл неподалеку от своего дома около реки, где и случилась трагедия. Водолазы не нашли мальчика.
Но огромному крокодилу удалось найти тело, пишет Lenta.ru. Он подплыл с телом мальчика на спине к спасателям и родителям утонувшего. И скрылся.
На теле ребенка следов укусов рептилии не обнаружили. Только на спине — видимо, когда крокодил поднял мальчика на спину.
Ранее огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. А мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.
Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.
Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.
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