Крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям

Это случилось в Индонезии.

Четырехлетний мальчик играл неподалеку от своего дома около реки, где и случилась трагедия. Водолазы не нашли мальчика.

Но огромному крокодилу удалось найти тело, пишет Lenta.ru. Он подплыл с телом мальчика на спине к спасателям и родителям утонувшего. И скрылся.

На теле ребенка следов укусов рептилии не обнаружили. Только на спине — видимо, когда крокодил поднял мальчика на спину.

Ранее огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. А мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.