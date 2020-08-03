СМИ выяснили ужасающие подробности убийства трехлетнего мальчика и «излюбленные удары» отчима

Портал Om1.ru узнал шокирующие подробности резонансного убийства отчимом пасынка в селе на окраине Омской области, а также рассказал о попытках госорганов скрыть преступление.

Накануне в селе Пресновка прошли похороны 3-летнего Никиты. По словам местных жителей, отчим Сергей неделю без перерыва пил алкоголь перед очередным избиением.

«Мать ребенка говорила, что малыш жаловался на живот, а утром, в 5:30, он стал „холодненьким“», — отметил один из сельчан.

После этого региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Практически все местные жители считают, что мать мальчика Надежда покрывала все издевательства нового возлюбленного над детьми и даже помогала Сергею заметать следы преступлений.

Кулак , удар. СС0

По данным следствия, ночью 28 июля 23-летняя Надежда и 34-летний Сергей устроили бурное застолье, после которого они поехали на автомобиле якобы за молоком дочке, а вернувшись домой мужчина ударил Никиту кулаком в живот.

«У Сергея был любимый прием — ударить в живот и сказать: „Терпи! Че, не мужик что-ли?“. То же самое произошло в злополучную ночь. Соседи, которые пришли в дом Надежды до приезда полицейских и скорой помощи, рассказывали, что видели на полу фекалии. Видимо, от удара ребенок обкакался, а Сергей взял его за шкирку и тыкал лицом в испражнения», — отметила тетя Никиты.

Она упомянула разбитые губы и большие ссадины на лице мальчика — «такие стесы могли появиться от того, что Никитку возили лицом по полу».

Насилие над детьми. Анна Зайкова

К приезду полиции и скорой помощи Надежда вместе с Сергеем тщательно замели все следы и придумали свою версию — мальчик получил повреждение на качелях, жаловался на боли в животике и умер к утру.

«На ребенке не было живого места: все лицо было синего цвета от ударов, тело все в шрамах. В прокуратуре Оконешниковского района мне в тот день сообщили, что не обнаружили никаких повреждений на теле. Мол они, придерживаются версии, что ребенок упал с качелей, а в последствии скончался. Сказали ждать экспертизу и не раздувать ситуацию. На следующий день я поехала в Калачинскую прокуратуру. Там про это происшествие еще ничего не знали. Вечером пришел вердикт экспертизы — убили. Меня вызвали в Калачинский следственный комитет, где следователь мне пригрозил возбуждением уголовного дела, если я буду рассказывать подробности. Они не хотели огласки в СМИ. Мне дали подписку о неразглашении», — рассказала местная жительница Светлана Лымарь.

Издание отмечает, что Светлана считает Никиту своим внуком. Дело в том, что ее сын несколько лет назад встречался с Надеждой, а после мужчина повесился. Мать ребенка отказала «бабушке» в ДНК-тесте.

Насилие над детьми. Открытые источники в Интернете ( СС0)

«Я говорила им: давайте заберу ребенка, предупреждала, что с ним может случиться что-то плохое. А сейчас органы опеки заступаются за Надежду, потому что они сами сильно „замарались“. Виновным в этой чудовищной истории хотят сделать только одного — Сергея, а Надю представить жертвой», — подчеркнула Лымарь.

Примечательно, что предыдущее жилище семейства находилось в ужасном состоянии — ни воды, ни света. На материнский капитал, выданный на Никиту, купили новый дом — тот самый, в котором мальчика убили.

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