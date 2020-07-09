Житель Алтая избивал падчерицу проводом и палкой, а когда прижали, вспомнил про Конституцию

В Алтайском крае будут судить мужчину, который избивал дочь супруги по разным поводам, сообщает региональный СК.

26-летнего жителя Заринска обвиняют в «причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями».

Обвиняемый воспитывал двоих детей, в том числе и дочь жены от предыдущего брака.

«С декабря 2017 по май 2019 года систематически причинял 9-летней девочке физические и нравственные страдания путем нанесения побоев», — рассказали в ведомстве.

Так, за низкую школьную успеваемость и непослушание ребенка избивали электрическим проводом, обувью, деревянной палкой и другими предметами.

Обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось про жителя Алтая, который невзлюбил пасынка и по каждому случаю бил его проводом, ремнем и палкой.