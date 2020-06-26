Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтая невзлюбил пасынка и по каждому случаю бил его шнуром, ремнем и палкой

В Алтайском крае будут судить мужчину, которого обвиняют в истязании сына супруги, сообщает региональный СК.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

24-летнего жителя Первомайского района обвиняют в «истязании <…> путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями».

«У мужчины находилось на воспитании трое детей, двое из которых — дети супруги от предыдущего брака. С февраля по ноябрь 2019 года он систематически причинял пасынку физические и нравственные страдания путем нанесения побоев», — рассказали в ведомстве.

К примеру, за низкую школьную успеваемость и непослушание мужчина избивал ребенка электрическим шнуром, ремнем и деревянной палкой. В ход шли и иные предметы.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

Ранее из алтайской семьи изъяли ребенка, которого бабушка избивала и запирала в погребе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость