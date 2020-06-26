Житель Алтая невзлюбил пасынка и по каждому случаю бил его шнуром, ремнем и палкой

24-летнего жителя Первомайского района обвиняют в «истязании <…> путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями».

«У мужчины находилось на воспитании трое детей, двое из которых — дети супруги от предыдущего брака. С февраля по ноябрь 2019 года он систематически причинял пасынку физические и нравственные страдания путем нанесения побоев», — рассказали в ведомстве.