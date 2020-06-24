Из алтайской семьи изъяли ребенка, которого бабушка избивала и запирала в погребе

Напомним, 61-летнюю пенсионерку из Алтайского края обвиняют в истязании собственного внука.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева сообщила, что мальчика поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
«С директором центра договорились о необходимости проведения реабилитационной работы», — рассказала Казанцева.
По ее словам, бабушку, которая являлась опекуном мальчика, отстранили от исполнения соответствующих обязанностей. При этом семья на профилактическом учете не состояла.
В алтайском СК выяснили, что с мая по июнь 2020 года женщина неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении ребенка.