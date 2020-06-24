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Жизнь

Из алтайской семьи изъяли ребенка, которого бабушка избивала и запирала в погребе

Семилетнего мальчика, которого бабушка связывала и запирала в погребе, забрали из семьи, сообщает РИА «Новости».

Бабушка, пожилая женщина.
Бабушка, пожилая женщина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Напомним, 61-летнюю пенсионерку из Алтайского края обвиняют в истязании собственного внука.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева сообщила, что мальчика поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«С директором центра договорились о необходимости проведения реабилитационной работы», — рассказала Казанцева.

По ее словам, бабушку, которая являлась опекуном мальчика, отстранили от исполнения соответствующих обязанностей. При этом семья на профилактическом учете не состояла.

В алтайском СК выяснили, что с мая по июнь 2020 года женщина неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении ребенка.

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