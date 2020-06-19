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19 июня
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Происшествия

В Алтайском крае пенсионерка избивала и связывала 7-летнего внука

61-летнюю пенсионерку из Алтайского края обвиняют в истязании собственного внука. Женщина била ребенка, связывала его и закрывала в погребе. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Инцидент произошел в городе Горняк. По версии следствия, с мая по июнь 2020 года подозреваемая истязала своего 7-летнего внука, находящегося у нее под опекой. Кроме того, женщина удерживала мальчика в погребе, связывала ребенку руки и ноги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). В данный момент решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и помещении в социальное учреждение.

Ранее в истязании пятерых детей обвинили пенсионерку из Заринского района Алтайского края.

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