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Происшествия

«Смыл грехи»: турист ополоснулся в священном роднике Алтая и разъярил соцсети

В Республике Алтай приезжий мужчина омыл тело в священном для алтайцев роднике Аржан-Суу в Манжероке. Видео опубликовал паблик _gorno_altaysk_one в Instagram.

Мужчина купается в Аржан-Суу.
Мужчина купается в Аржан-Суу.
Скриншот видео instagram.com/_gorno_altaysk_one/

На кадрах видно, как мужчина в шортах и шлепанцах в компании двух человек подошел к роднику и несколько раз опустился в воду.

Мужчина купается в Аржан-Суу.
Мужчина купается в Аржан-Суу.
Скриншот видео instagram.com/_gorno_altaysk_one/

Жители Алтая посчитали такие действия крайним неуважением к местным традициям и священным местам.

Люди где ваши мозги?

После такого отношения к народу, традициям еще и удивляются, почему к ним так плохо относятся.

Человек так нагрешил, что подумал источник смоет.

Теперь он думает, что он бессмертный…

Некоторые подписчики предположили, что турист просто не знал, что источник священный.

«Чтобы решить такую проблему, нужно у святых источников и других мест поставить нормальные информационные щиты для всех туристов. Пусть читают и просвещаются», — пишет один из комментаторов.

Ранее власти Индонезии объявили в розыск туристов из России, которых подозревают в оскорблении религиозных чувств: девушка и ее спутник действиями сексуального характера осквернили священный вулкан Гунунг-Батур на Бали.

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