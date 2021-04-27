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Туризм

Туристов из России объявили в розыск за порноролик на священной горе

Власти Индонезии объявили в розыск туристов из России, которых подозревают в оскорблении религиозных чувств, сообщает «Москва 24» со ссылкой на местное издание Coconut.

Море.
Море.
Из личного архива Олега Лебедева.

Накануне в индонезийских соцсетях появилось откровенное видео, которое вызвало бурную реакцию местных жителей.

«Девушка и ее спутник действиями сексуального характера осквернили священный вулкан Гунунг-Батур на Бали», — отмечает издание.

Порноролик внимательно изучила полиция острова. Выяснилось, что видео сняли около храма в 2020 году, но уже во время пандемии.

Возбудили дело по статье о публичном непристойном поведении — 2 года и 8 месяцев тюремного заключения.

Полиция и миграционные службы выясняют, находятся ли в стране российские туристы, оскорбившие чувства местных верующих.

Ранее жителей Бали разозлила дочка теннисиста Кафельникова — голышом залезла на слона, пришлось даже извиняться.

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