Туристов из России объявили в розыск за порноролик на священной горе

Накануне в индонезийских соцсетях появилось откровенное видео, которое вызвало бурную реакцию местных жителей.
«Девушка и ее спутник действиями сексуального характера осквернили священный вулкан Гунунг-Батур на Бали», — отмечает издание.
Порноролик внимательно изучила полиция острова. Выяснилось, что видео сняли около храма в 2020 году, но уже во время пандемии.
Возбудили дело по статье о публичном непристойном поведении — 2 года и 8 месяцев тюремного заключения.
Полиция и миграционные службы выясняют, находятся ли в стране российские туристы, оскорбившие чувства местных верующих.
Ранее жителей Бали разозлила дочка теннисиста Кафельникова — голышом залезла на слона, пришлось даже извиняться.