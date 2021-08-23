Смяло крышу. Серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле

Автомобиль заехал на пешеходную часть рядом с остановкой и перевернулся.
По сообщению очевидцев Инцидент Барнаул, водитель получил травму лица.
Обстоятельства неизвестны, предположительно, водитель мог уходить от столкновения с пешеходом.
«Водитель не справился с управлением, залетел на пригорок над остановкой и скатился на крышу, машину перевернули, все живы, у водителя секущая рана на лице», — рассказали свидетели аварии.
Ранее на дороге Барнаула случилась страшная трагедия — ночное ДТП унесло жизнь мужчины.
Известно, что водитель 2000 года рождения на автомобиле Honda Accord сбил на регулируемом переходе пешехода. От сильнейшего удара ему оторвало ногу, пострадавший скончался на месте.