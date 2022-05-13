13 мая
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Происшествия

Снесло полмашины. Жесткое ДТП случилось в Алтайском крае

В Рубцовском районе на Веселоярском тракте в Алтайском крае, на повороте к поселку Зеленая Дубрава случилась жесткая авария, сообщает Инцидент Рубцовск.

Снесло полмашины. Жесткое ДТП случилось в Алтайском крае
Снесло полмашины. Жесткое ДТП случилось в Алтайском крае
Инцидент Рубцовск

По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Nissan Wingroad, при совершении маневра налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Toyota Nadia, который двигался навстречу.

В соседней машине сидел водитель 1997 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan с различными травмами госпитализирована в больницу, сообщает региональное ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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