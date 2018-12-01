Снежный плен. На трассах Краснодарского края застряли более 700 машин

На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщается, что снегом занесло пять дорог: две федеральных (М-4 Дон и Р-215) и три региональных. Всего девять участков, на которых застряли более 700 автомобилей. Там находились 166 человек, в том числе 144 ребенка, отмечает Кубань 24.
В настоящий момент почти 500 человек и более двухсот единиц техники участвуют в эвакуации, ликвидируют снежные заторы и нормализуют ситуацию на дорогах.
Для размещения пассажиров развернули 8 стационарных пунктов временного размещения, в которых расположены 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа 5 мобильных пунктов обогрева.
На месте организовали работу семи оперативных групп, совместных с органами местного самоуправления.