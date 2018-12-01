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Снежный плен. На трассах Краснодарского края застряли более 700 машин

Более 700 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды на трассах в Краснодарского крае, сообщает региональное МЧС.

Снежные заторы в Краснодарском крае.
Снежные заторы в Краснодарском крае.
vk.com/mchs23

На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщается, что снегом занесло пять дорог: две федеральных (М-4 Дон и Р-215) и три региональных. Всего девять участков, на которых застряли более 700 автомобилей. Там находились 166 человек, в том числе 144 ребенка, отмечает Кубань 24.

В настоящий момент почти 500 человек и более двухсот единиц техники участвуют в эвакуации, ликвидируют снежные заторы и нормализуют ситуацию на дорогах.

Для размещения пассажиров развернули 8 стационарных пунктов временного размещения, в которых расположены 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа 5 мобильных пунктов обогрева.

На месте организовали работу семи оперативных групп, совместных с органами местного самоуправления.

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