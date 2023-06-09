9 июня
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Происшествия

Со склада МВД украли спиртосодержащую жидкость, из которой гнали "Мистер Сидр"

Со склада ГУ МВД России по Самарской области украли спиртосодержащую жидкость, из которой изготавливали напиток «Мистер сидр».

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

После массового отравления суррогатным алкоголем в российских регионах глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, сообщает пресс-центр головного ведомства.

Суррогатная партия хранилась на складе с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому делу.

Следователи вышли на склад, после проверок магазинов, складских помещений и транспортных средств, указывает Газета.Ru.

Трагические цифры

По данным МВД, пострадали 96 человек и 30 — погибли в нескольких российских регионах.

"География"

Есть информация о случаях отравления в Ульяновской, Самарской, Рязанской, Нижегородской областях. Также есть пострадавшие в Пензенской и Владимирской областях, Пермском крае, Республике Мордовия и Республике Марий Эл. Наибольший объем суррогатного алкоголя выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

Экспертиза

Экспертиза показала присутствие в составе этого сидра примесей метилового спирта и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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