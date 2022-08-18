Собака, которой нет. Юный сибиряк выдавал себя за женщину и продавал несуществующих щенков

Омский суд обвинил в мошенничестве 19-летнего юношу за продажу фальшивых щенков йоркширского терьера. В беседе с покупателями парень представлялся женским именем и менял голос, пишет « Город 55 ».

О мошенничестве стало известно в июле 2020 года.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, местный житель увидел в интернете объявление о продаже щенков йоркширского терьера. Оно выглядело правдоподобно: продавец прилагал фото и видео собаки.

Во время личной переписки мошенник заверял, что щенки здоровы, с паспортами и наградами с разнх конкурсов.

Не подозревая обмана, омич перевел «продавцу» 5 тыс. рублей в качестве аванса. А после заплатил еще 2,3 тыс. рублей за прививки для несуществующих питомцев. Получив деньги, шарлатан пообещал назначить дату встречи и перестал выходить на связь.

Щенок йоркширского терьера freepik.com

Аналогичная ситуация произошла с другим жителем Омской области. Он перевел «заводчику» 6 тыс. рублей.

Мошенник во время переговоров с потерпевшими представлялся женским именем и подделывал голос при разговоре по телефону.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил весь ущерб во время следствия.

Силовики также выяснили, что ранее шарлатана неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.