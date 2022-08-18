Собака, которой нет. Юный сибиряк выдавал себя за женщину и продавал несуществующих щенков

О мошенничестве стало известно в июле 2020 года.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, местный житель увидел в интернете объявление о продаже щенков йоркширского терьера. Оно выглядело правдоподобно: продавец прилагал фото и видео собаки.
Во время личной переписки мошенник заверял, что щенки здоровы, с паспортами и наградами с разнх конкурсов.
Не подозревая обмана, омич перевел «продавцу» 5 тыс. рублей в качестве аванса. А после заплатил еще 2,3 тыс. рублей за прививки для несуществующих питомцев. Получив деньги, шарлатан пообещал назначить дату встречи и перестал выходить на связь.
Аналогичная ситуация произошла с другим жителем Омской области. Он перевел «заводчику» 6 тыс. рублей.
Мошенник во время переговоров с потерпевшими представлялся женским именем и подделывал голос при разговоре по телефону.
Обвиняемый полностью признал вину и возместил весь ущерб во время следствия.
Силовики также выяснили, что ранее шарлатана неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.