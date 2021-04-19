Собака откусила щеку пятилетнему мальчику под Новосибирском

В Новосибирской области следователи организовали проверку после нападения собаки на ребенка, сообщает региональный СК.

Нападение произошло в воскресенье, 18 апреля, в Бердске — когда бабушка вышла погулять с внуком.

«На пятилетнего мальчика на улице набросилась собака, сорвавшаяся с цепи, и укусила его за лицо. Ребенок прооперирован и находится в медучреждении», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Бердск-Онлайн», ребенок только вышел из дома, когда на него набросилась собака, следом на крики выбежала бабушка.

По словам женщины, на собаке был ошейник и карабин — ранее она не видела ее в окрестностях своего дома.

Полицейские нашли хозяина агрессивного пса. Глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что взял на личный контроль расследование инцидента.

По данным издания, ребенок получил настолько серьезные травмы, что, судя по всему, потребуются косметические операции.

Накануне в Башкирии стая собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.