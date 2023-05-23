23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия
Erid:

Собака пробежала 100 км на Алтае, чтобы вернуться к своему сибирскому хозяину

Житель Новосибирска нашел свою собаку после серьезного ДТП на Алтае. Верный пес пробежал 100 км под дождем, чтобы вернуться к хозяину. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Щенок йоркширского терьера
Щенок йоркширского терьера
freepik.com

В 2022 году Амир Файзулин поехал на отдых к границе с Монголией в Республике Алтай. Вместе с ним путешествовал верный друг - йоркширский терьер Локи.

На обратном пути мужчина неудачно затормозил и потерял управление. Машина три раза перевернулась, собака вылетала из машины. Сибиряк долго искал питомца, но не смог его найти в незнакомом месте.

Амиру пришлось продать разбитый автомобиль и вернуться домой в Новосибирск. Мужчина попал в кардиологическое отделение, а после выписки начал поиски.

На объявление о пропаже откликнулась женщина. Она рассказала, что нашла собаку в 100 км от места ДТП. Новые хозяева вылечили животное и приютили на время. А когда хозяин нашелся - вернули.

Жительница Алтайского края и Амир договорились, что первый щенок из потомства путешественника отправится на Алтай.

Ранее на Алтае спасли испуганного теленка из горящей кошары.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость