На Алтае спасли испуганного теленка из горящей кошары

Теленка спали из горящей кошары в Улагане (Республика Алтай) 18 мая. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

18 мая в селе Улаган в частном домовладении на улице Новой произошел пожар. Загорелись хозпостройки и кошары, расположенные под одной крышей.

На место происшествия выехали шесть спасателей и две единицы техники.

По их прибытию, хозпостройки были охвачены пламенем. Домашние животные успели выбежать из открытого загона. Однако в одной из кошар в ловушке оказался маленький теленок.

Пожарные сбили пламя и вывели малыша из пожара. У него обгорела шесть.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Возгорание началось из-за короткого замыкания.

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